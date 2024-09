Theateraufführung mit der Laientheatergruppe Heckfeld

Titel des diesjährigen Stücks: "OPA, es reicht !" (Schwank in 3 Akten von Bernd Gombold).

Inhaltsangabe:

Nach Meinung der überaus sparsamen Magda ist ihr Schwiegervater ein verschwenderischer und fauler Lump, weil er sich an Handy, Laptop und Motorrad erfreut, anstatt bis zum Umfallen auf dem Hof mitzuschuften. Aber der gewitzte Opa hat noch andere tolle Ideen, und so ist ständig "Feuer unterm Dach" auf dem Hof der Familie Schnäbele. Oma Lena ist schon etwas vergesslich und bringt mit ihrer Verwirrtheit den Versicherungs- und Staubsaugervertreter Friedhelm Friedlich an den Rand der Verzweiflung. Statt eines Beratungsgespräches mit OPA trinkt er aus lauter Frust zu viel Likör - mit fatalen Folgen. Das Ehepaar Heinz und Lore Grabemann kann seine Urlaubsreise wegen eines Unfalls nicht mehr fortsetzen, sie müssen ihren Urlaub ungewollt auf dem Bauernhof verbringen. Auch hier prallen zwei Welten aufeinander. Auch als Magdas Tochter Sylvi aus Italien zurückkehrt, bringt Oma Lena wieder einiges durcheinander und so nimmt das Chaos weiter seinen Lauf. Am Ende wünscht sich Magda angesichts der immer chaotischeren Verhältnisse nichts sehnlicher, als dass Opa wieder da und alles wieder so wie früher wäre ...