Was man von hier aus sehen kann (Theater Unikate - Gilla Cremer)

NACH DEM ROMAN VON MARIANA LEKY

mit GILLA CREMER und ROLF CLAUSSEN

Das Stück spielt in einem Dorf, in dem alles mit allem verbunden ist, jeder jeden kennt, sich alle in ihrer Besonderheit, ihrer Skurrilität akzeptieren und, wenn nötig, auffangen und stützen. Es geht um Zugehörigkeit, um Alltäglichkeiten und die alte, ewig neue Frage: Was ist eigentlich wichtig im Leben? Es entsteht ein facettenreiches Bild einer Dorfgemeinschaft, zu der man gerne gehören möchte – und das, obwohl traurige und tragische Dinge passieren. Aber in diesem Kosmos wird niemand ausgemustert, selbst wenn er so exotisch aussähe wie ein Okapi.