Ebenesers Welt schrumpft: Seit seine Eltern keine Arbeit mehr haben, wird alles immer kleiner – die Möglichkeiten, die Wohnung und schließlich auch Vater und Mutter selbst. Sammy kennt sich damit schon aus, mit ihr kann Ebeneser die „Weil wir es nicht bezahlen können“-Erfahrungen teilen. Dazu TicTacBonbons, Geschichten und Fantasien, Wut und Mut. Und als sie das „Weil wir es nicht bezahlen können“ sogar den ersehnten Schulausflug kostet, beschließen die beiden, sich nicht kleinkriegen zu lassen, sondern lauthals zu schweigen.

Das vielfach ausgezeichnete Kinderstück setzt mit feinem Humor und starken Bildern einer großartigen Freundschaft auf (leisen) Protest gegen das Verschwinden und Verschweigen.

Aufführungsrechte: Theaterstückverlag im Drei Masken Verlag GmbH München.

RAVEN RUËLL (*1978 im belgischen Knokke) studierte Theaterregie an der RITCS in Brüssel, wo er seit 2001 auch unterrichtet. Er ist Schauspieler, Autor und Regisseur, unterrichtet seit 2006 am Konservatorium in Liège und wurde wie Sobrie bereits mehrfach für seine Theaterstücke ausgezeichnet.

JAN SOBRIE (*1979 in Gent) studierte Schauspiel an der Theaterschule RITS in Brüssel. Er arbeitet als Schauspieler und schreibt Theaterstücke, in welchen er auch selbst spielt. Er erhielt den Niederländisch-Deutschen Kinder- und Jugendtheaterpreis Kaas & Kappes mit „Wutschweiger“ 2009 bereits zum dritten Mal. Die erste gemeinsame Arbeit der beiden Autoren gewann außerdem den Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg 2020.