Schwein Wartemal und Hase Kommschon sind die besten Freunde, die nichts trennen kann. Aber kurz vor Ostern kommt Kommschon in die Hasenschule. Wartemal langweilt sich ganz furchtbar und würde so gern mitgehen. Aber ein Schwein hat in der Hasenschule doch nichts zu suchen. Oder?

Vorlesen und Basteln ab 5 Jahren. Anmeldung zwischen 01.03. und 13.03.23 erforderlich unter 07361/988018 oder bibliothek.unterkochen@aalen.de