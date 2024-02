The Convertibles - Zukunftsmusik

Die Musiker Daniel Bengesser und Steffen Köble spie-len am Sonntag, den 3. März 2024 im Saal der Musik-schule der Stadt Aalen gemeinsam mit ihren lebensgro-ßen Hologramm-Avataren live als Band, ergänzt durch 3D Objekte, Figuren, Zeichnungen und Animationen, die zusammen auf der Bühne zum Leben erwachen. Das Alles ist mit bloßem Auge sichtbar, keine spezielle 3D-Brille oder ähnliches ist nötig.

The Convertibles haben ein vielseitiges Programm mit selbst komponierter Musik samt visueller Inhalte in kompletter Eigenregie auf die Beine gestellt. Musika-lisch im Genre des Alternativ-Rock zu Hause, halten sie aber auch einiges für Fans der sphärischen Klänge und Balladen bereit. Dabei darf der Humor natürlich nicht zu kurz kommen. So werden auch ganz alltägliche Sze-narien, wie der etwas eskalierende Aufbau eines Möbel-stücks, eindrücklich in Szene gesetzt.