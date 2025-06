Theaterführung: Vorhang auf! - Bietigheimer Geschichte in Szene gesetzt

Eine Führung der besonderen Art: Tauchen Sie tief in die Geschichte Bietigheims ein und lassen Sie sich überraschen, wer Ihnen da alles begegnet. Akteure der Theatergruppe der Sportvereinigung Bissingen schlüpfen in die Rollen von Personen, die Bietigheim wesentlich geprägt haben, und werden die Stadtführung auf unterhaltsame Weise unterbrechen und aus ihrer Zeit erzählen. Neben Handwerkern, Industriellen und hohen Beamten darf der Wengerter hier natürlich nicht fehlen. Denn der Weinbau war Motor der mittelalterlichen Wirtschaft und sorgte für Wohlstand und Reichtum. Am Ende der Führung wird ein Tropfen aus der heutigen Zeit verkostet und auf die Geschichte des Weinbaus im Enztal eingegangen.

