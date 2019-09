Theaterfest in Kostümen

Die Bauhausfeste waren legendär. Die Zusammenkunft, um gemeinsam zu feiern, zu diskutieren und zu tanzen warein fester Bestandteil der Bauhausschule und ein wichtiger Faktor der Ausbildung. Wochenlang wurde an Dekoration und Kostümierung getüftelt – je ausgefallener, desto besser. Jedes Fest war ein einzigartiges Erlebnis. In Anlehnung an diese Tradition möchten wir das Pausa-Festival mit einem Kostümfest abschließen.

Unter dem Motto DAS ENDE VOM ANFANG wollen wir mit Musik, Beiträgen aus der Vergangenheit und aus der Zukunft feiern, festen und tanzen. Mit live Musik aus der Bauhaus-Trilogie, dem Lindenhof Ensemble und Künstlern des Festivals.

Kostümierte, die in ihrem Kostüm die Zukunft oder das Bauhaus aufgreifen (sei es durch Upcycling oder Science-Fiction-Accessoires) bekommen freien Eintritt. Die originellsten Kostüme werden prämiert. .