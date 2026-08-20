Theaterfest: Vorhang auf und Bühne frei

Einen Nachmittag lang gibt es ein buntes Programm für Groß und Klein.

Wir stellen die Stücke der Spielzeit vor, werfen einen Blick hinter die Kulissen und geben in praktischen Workshops einen Einblick in die Techniken der Schauspielerei. Außerdem stehen Schätze aus unserem Kostümfundus zum Verkauf, es gibt Kinderschminken und Lesungen zu unseren neuen Kinderstücken. Ein Highlight ist die fulminante Lichtshow im Schauspielhaus!