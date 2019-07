Theaterfest

× Erweitern Foto: Martin Sigmund Opernhaus Stuttgart

Zu Beginn der neuen Spielzeit wollen wir gemeinsam mit Ihnen feiern. Warum? Weil Theater eine Kunst der Gemeinschaft ist, zu der nicht nur unsere Künstler*innen und Mitarbeiter*innen beitragen, sondern auch Sie als unser Publikum. Läuten Sie gemeinsam mit uns die kommende Saison ein!

Um 11:00 Uhr können Sie im Opernhaus von Intendant Viktor Schoner erfahren, was in der neuen Saison auf der Bühne passiert – natürlich mit musikalischen Beispielen und Gästen. Im Schauspielhaus wird Ihnen Ballettintendant Tamas Detrich von 13:00 bis 14:00 Uhr bei einem öffentlichen Training die neuen Mitglieder des Stuttgarter Balletts vorstellen und Einblicke ins Programm 2019/20 geben. Im Anschluss wird Burkhard C. Kosminski ab 14:30 Uhr erläutern, was Sie beim Schauspiel erwartet. Szenische Impressionen flankieren seine Präsentation.

Bereits ab 12:30 Uhr haben wir für Kinder und Erwachsene eine Vielzahl von Aktionen zum Erleben und Mitmachen in den Foyers und auf dem Vorplatz vorbereitet. Einblicke hinter die Kulissen der Staatstheater gewähren Ihnen Führungen durch die unterschiedlichen Gewerke.

Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Ihren Besuch!