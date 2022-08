Theaterfest

Zu Beginn der neuen Spielzeit wollen wir gemeinsam mit Ihnen feiern.

Warum? Weil Theater eine Kunst der Gemeinschaft ist, zu der nicht nur unsere Künstler:innen und Mitarbeiter:innen beitragen, sondern auch Sie als unser Publikum. Läuten Sie mit uns die kommende Saison ein!

Ab 11 Uhr können Sie im Schauspielhaus erfahren, was in der neuen Saison bei Oper, Ballett und Schauspiel auf der Bühne passiert — Einblicke in die Vorbereitungen und künstlerische Beiträge inbegriffen. Im Foyer des Opernhauses warten verschiedenste Stationen auf Ihren Besuch.

Ab 12 Uhr haben wir für Kinder und Erwachsene eine Vielzahl von Aktionen zum Erleben und Mitmachen in beiden Foyers und auf dem Vorplatz vorbereitet. Einblicke hinter die Kulissen der Staatstheater gewähren Ihnen Führungen durch die unterschiedlichen Gewerke. Kommen Sie vorbei — wir freuen uns auf Ihren Besuch!