Zum Theaterfrühstück vermitteln Regisseure, Dramaturgen, Schauspieler oder Sänger Interessantes und Amüsantes zu ihren Inszenierungen und erlauben mit diesen Appetithäppchen einen Einblick in den Probenprozess.

Bereits ab 10:00 Uhr können Sie ein gutes Frühstück mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten nach Wahl von unserem Frühstücksbuffet genießen, dass Sie zur Eintrittskarte dazu buchen können. Sie zahlen dann 18 € inlusive Frühstück von 10:00 - 10:45 Uhr und Einführungsveranstaltung.

Die Einführungsveranstaltung um 11:00 Uhr können Sie ohne Frühstück besuchen.

28. September 2025: »Rent a friend« und »Der Markisenmann« (UA)

Das erste Theaterfrühstück der Spielzeit lässt Sie in die Inszenierungen der Komödie »Rent a friend« von Folke Braband, der auch die Regie übernimmt, und der Uraufführung in der BOXX »Der Markisenmann« hineinschnuppern. Befragen Sie den Autor selbst zur Verwechslungskomödie um Immobilienentwicklerin Sarah und ihren versehentlich viel zu jungen, für den Abend gebuchten Verlobten ─ und lassen Sie sich von unserem Jungen Theater-Team in die Welt von Kim entführen, die einen unvergesslichen Sommer mit ihrem entfremdeten Vater erlebt.

26. Oktober 2025: »Der Zerbrochne Krug« und »Endstation Sehnsucht«

Den Spielzeitauftakt im Großen Haus machen Heinrich von Kleists Lustspiel »Der Zerbrochne Krug« und Tennessee Williams' Drama »Endstation Sehnsucht«. Lassen Sie sich von den Inszenierungsteams in den Bann ziehen, die Ihnen Dorfrichter Adam und seine fragwürdige Rechtssprechung näher bringen oder Sie mit in eine winzige Wohnung in New Orleans nehmen, in der Welten von Bourgeoisie und Arbeitertum aufeinander treffen.