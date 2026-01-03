Theaterfrühstück

Theater Heilbronn Berliner Platz 1, 74072 Heilbronn

Zum Theaterfrühstück vermitteln Regisseure, Dramaturgen, Schauspieler oder Sänger Interessantes und Amüsantes zu ihren Inszenierungen und erlauben mit diesen Appetithäppchen einen Einblick in den Probenprozess.

Bereits ab 10:00 Uhr können Sie ein gutes Frühstück mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten nach Wahl von unserem Frühstücksbuffet genießen, dass Sie zur Eintrittskarte dazu buchen können. Sie zahlen dann 20,-€ inklusive Frühstück von 10:00 - 10:45 Uhr und Einführungsveranstaltung.

Die Einführungsveranstaltung um 11:00 Uhr können Sie ohne Frühstück besuchen.

Info

Theater Heilbronn

Internet

Theater Heilbronn Berliner Platz 1, 74072 Heilbronn
Theater & Bühne
Google Kalender - Theaterfrühstück - 2026-03-01 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Theaterfrühstück - 2026-03-01 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Theaterfrühstück - 2026-03-01 10:00:00 Outlook iCalendar - Theaterfrühstück - 2026-03-01 10:00:00 ical
Google Kalender - Theaterfrühstück - 2026-03-22 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Theaterfrühstück - 2026-03-22 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Theaterfrühstück - 2026-03-22 10:00:00 Outlook iCalendar - Theaterfrühstück - 2026-03-22 10:00:00 ical
Google Kalender - Theaterfrühstück - 2026-04-26 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Theaterfrühstück - 2026-04-26 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Theaterfrühstück - 2026-04-26 10:00:00 Outlook iCalendar - Theaterfrühstück - 2026-04-26 10:00:00 ical

Tags