Zum Theaterfrühstück vermitteln Regisseure, Dramaturgen, Schauspieler oder Sänger Interessantes und Amüsantes zu ihren Inszenierungen und erlauben mit diesen Appetithäppchen einen Einblick in den Probenprozess.

Bereits ab 10:00 Uhr können Sie ein gutes Frühstück mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten nach Wahl von unserem Frühstücksbuffet genießen, dass Sie zur Eintrittskarte dazu buchen können. Sie zahlen dann 20,-€ inklusive Frühstück von 10:00 - 10:45 Uhr und Einführungsveranstaltung.

Die Einführungsveranstaltung um 11:00 Uhr können Sie ohne Frühstück besuchen.