Zum Theaterfrühstück vermitteln das Regieteam sowie weitere Beteiligte der Produktion Interessantes und Amüsantes zum Inszenierungskonzept und erlauben mit kleinen musikalischen und szenischen Appetithäppchen einen Einblick in den Probenprozess.

Bereits ab 10:00 Uhr können Sie ein reichhaltiges Frühstück mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten nach Wahl von unserem Frühstücksbuffet genießen, dass Sie zur Eintrittskarte dazu buchen können. Sie zahlen dann 20,-€ inklusive Frühstück von 10:00 - 10:45 Uhr und Einführungsveranstaltung.

Die Einführungsveranstaltung um 11:00 Uhr können Sie ohne Frühstück für 5 € besuchen.