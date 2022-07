Theaterhaus Sommerparty

We love soul music!“ Unter diesem Motto vereint Bandleader Obi Jenne die von ihm 2009 gegründete „All Star Band“ Soul Diamonds.

Eine hochvirtuose und interessante Zusammensetzung der besten, in der Metropolregion der baden-württembergischen Landeshauptstadt ansässigen Musiker aus Jazz, Blues, R&B, Pop und Souljazz geht in der wohl berühmt-berüchtigsten Soulband Stuttgarts auf. Dabei verbindet die Mitglieder eine sehr lange, intensive, respektvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit mit viel Freude und dem Ziel, ihr Publikum stets aufs Neue zu begeistern. Neben den monatlichen Kult-Gigs im wunderschönen Jazzclub BIX gibt es Gastspiele bei Festivals sowie bei geschlossenen und privaten Veranstaltungen. Die Leidenschaft aller Bandmitglieder gilt dem Soul/ R&B/ Souljazz der 60er bis 90er Jahre. Fern ab von aktuellen Modetrends widmet sich das Programm den Klassikern des Funk und Soul, des Jazz und des Blues, u. a. den Songs von Stevie Wonder, Marvin Gaye, Chaka Khan, Aretha Franklin, Prince, Les McCann, Grover Washington Jr., James Brown und vielen mehr. Immer steht neben der beeindruckenden Virtuosität der Musiker der Spaß im Vordergrund, unbändige Musizierfreude trifft auf mit "Platin"-ausgezeichnete Songs, unvergessliche Klassiker werden in bestechenden Versionen und Grooves interpretiert. Unendlich schöner Vocalzauber wechselt sich mit atemberaubender Improvisation ab, geschmackvoll und unterhaltend inspirieren sich die Bandmitglieder stets aufs Neue. Und somit bleibt jeder Abend ein unvergessliches und einmaliges Highlight. So come along, you will love it!