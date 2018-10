TheaterKompagnieStuttgart: Hamlet - Prinz von Dänemark

Hamlet, Prinz von Dänemark, wird nach dem überraschenden Tod seines Vaters zu dessen Beerdigung nach Schloß Helsingör gerufen. Dort erfährt er, dass seine Mutter nicht ihm, sondern Claudius, dem Bruder des alten Hamlet die Herrschaft über das Reich anvertraut. Hamlet ist erschüttert.

Durch Horatio, den Studienfreund aus Wittenberg, erfährt er, dass ein Geist vor den Toren gesehen worden sei, der aussehe wie der gerade verstorbene König. Hamlet will ihn zu mitternächtlicher Stunde treffen - und begegnet dem geliebten Vater. Von ihm erfährt er, dass es Claudius war, der ihm Leben, Krone, Reich entrissen und ihn mittels Gift getötet habe. Hamlet schwört Rache.

In der Inszenierung der TheaterKompagnieStuttgart ist der grübelnde Dänen-Prinz (Paul Elter) ein jugendlicher Rebell. Zuerst ernst und zweifelnd, dann immer hitzköpfiger, aufmüpfig, glühend und leidenschaftlich. Es ist ein junger Mann von heute, dieser Hamlet, eindringlich gespielt, dynamisch und action-betont, einer der brennt vor Rache, Wut und Zweifel.Die Presse war begeistert: "Drei Stunden packendes Drama..." (Badische Zeitung) - "Dieser Hamlet ist eine Wucht..." (Lingener Tagespost) - "Paul Elter - einfach grandios" (Südostbayrische Rundschau)

„Hamlet“ war schon bei seinem Erscheinen ein erfolgreiches Bühnenstück. Die Beliebtheit des Stückes zeigte sich nicht nur an der kontinuierlichen und dichten Bühnenpräsenz des Werkes, sondern auch der großen Zahl von Druckausgaben, der frühen Übertragung ins Deutsche und der Vielzahl von Bearbeitungen des Stoffes durch Schriftsteller, Künstler und Filmemacher. Die Geschichte des dänischen Prinzen gilt als eines der bedeutendsten Werke Shakespeares. Es ist eine Bestandsaufnahme und Auseinandersetzung des menschlichen Bewusstseins mit sich selbst.

Das Ensemble der TheaterKompagnieStuttgart besteht aus Dozenten und Studenten der TheaterAkademieStuttgart, es gastiert regelmäßig in den Abonnements von Stadttheatern, Stadthallen und Open-Air-Veranstaltung in ganz Deutschland und der Schweiz. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der TKS findet ein einmaliges Gastspiel in Stuttgart statt. Weitere Infos auf www.theater-akademie-stuttgart.de oder www.theater-kompagnie-stuttgart.-de