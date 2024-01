Theaterleut Walddorfhäslach spielen "Schiff über Bord"

Kurzinfo zum Theaterstück:

Eine Kreuzfahrtschiffflotte wird von einer großen Gesellschaft aufgekauft. Da die neue Besitzerfirma gewinnorientiert ist, drängt diese natürlich sofort auf Kostenreduktionen. Das kleine Kreuzfahrtschiff „MS Sausewind“ steht im Fokus dieser Restrukturierungen. Weil das Schiff seit Jahren schlechte Passagierzahlen aufweist, wird der Crew sehr schnell klar, dass sie wegrationalisiert wird, wenn nicht ein Wunder geschieht. Als die Crew mitbekommt, dass der oberste Boss der Firma persönlich vorbeikommt, um sich bei einer Reise selbst einen Eindruck des Schiffes zu machen, sieht die Mannschaft die Chance, dem neuen Chef ihr Schiff von der besten Seite zu präsentieren. Doch leider gibt es noch immer kaum Passagiere, worauf die Crew beschließt, dass alle Crewmitglieder neben ihrer normalen Arbeit an Bord auch noch Passagiere spielen müssen. So wird der Eindruck erweckt, dass viele Leute an Bord sind. Mit viel (Un-)Geschick probieren sie, diesen Mehrfachrollen gerecht zu werden, aber da sie ja noch einen Job auf dem Schiff ausüben müssen, kommt das Lügengebilde langsam ins Wanken.

Veranstaltungstermine:

Samstag 20.01.2024 18:00 Uhr 20:00 Uhr (Premiere)

Sonntag 21.01.2024 12:00 Uhr 14:00 Uhr

Freitag 26.01.2024 18:00 Uhr 20:00 Uhr

Sonntag 28.01.2024 12:00 Uhr 14:00 Uhr

Freitag 02.02.2024 18:00 Uhr 20:00 Uhr

Samstag 03.02.2024 18:00 Uhr 20:00 Uhr

Sonntag 04.02.2024 12:00 Uhr 14:00 Uhr

Freitag 16.02.2024 18:00 Uhr 20:00 Uhr

Samstag 17.02.2024 18:00 Uhr 20:00 Uhr

Sonntag 18.02.2024 12:00 Uhr 14:00 Uhr