Theateroffensive 2023/2024 - Der K… von Inishmaan

Inishmaan, ein winziges Eiland vor der Westküste Irlands, 1934: Der 18-jährige Billy lebt bei seinen ältlichen Tanten, doch Inishmaan ist ihm schon lange zu klein und zu eng. Seine Eltern sind im Meer ertrunken, als er noch sehr klein war. Die Bevölkerung ist derartig schrullig, dass Billy sich ihr entzieht: Er sitzt lieber stundenlang auf der Wiese und schaut Kühe an. Darum halten ihn die Dorfbewohner*innen für verrückt. Am ehesten versteht sich Billy noch mit Bartley McCormick und dessen brutaler Schwester Helen – seinem heimlichen Schwarm. In diese Dorfgemeinschaft wird die Nachricht getragen, dass auf der Nachbarinsel ein Film gedreht werden soll. Helen, Bartley und Billy sind sofort Feuer und Flamme und planen, mit dem Boot überzusetzen…

Regie: Marc von Henning

Dramaturgie: Michel op den Platz