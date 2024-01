Der Einbruch in die Krankenhausapotheke läuft anders als erwartet. Die ehemalige Apothekenleiterin und eine Angestellte haben sich ebenfalls Zugang verschafft und es kommt kurzerhand zur Geiselnahme. Ein geplantes Geständnis entfaltet ungeahnte Sprengkraft. Wer hat hier in Wahrheit wen zur Geisel? Und wer setzt sich am Ende durch?

Regie: Isabella Sedlak

Bühne: Valentin Baumeister

Kostüm: Nicola Gördes