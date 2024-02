Theateroffensive 2023/2024 - Marlene in Hollywood

Das neue Stück von Hannes Stöhr feiert auf tragikomische Weise die große Filmdiva Marlene Dietrich, die ihre Liebe zu Frauen und Männern zelebrierte. Marlene provozierte und verzauberte mit ihren Auftritten die ganze Welt. Im Exil unter Palmen engagierte sich „Die Dietrich“ für Geflüchtete nach Los Angeles, welches zu „Weimar on the Pacific“ wird. Rollenangebote der Nazis lehnte der Weltstar Marlene kategorisch ab. Im zweiten Weltkrieg singt „Captain Dietrich“ für die Soldaten der Alliierten. Mit Neugier und Humor tauchen wir ein in die Filmwelt der 30er-40er Jahre und die Musik dieser aufgewühlten Zeit.

Buch & Regie: Hannes Stöhr

Dramaturgie: Stefan Hallmayer

Szenenbild- Kostüm: Maria Martínez Peñja

Stückeinführung 19.30 Uhr