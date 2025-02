Theateroffensive 2024/2025 - Tanzt!

Ob Familie oder Fanblock, Verein oder Partei, Schulklasse oder Kollegium: Die Gruppen, in denen wir uns bewegen, sind so divers wie deren Dynamiken. Nachts tanzend in einer Menge aus Menschen oder allein mit einem Buch zu Hause – die An- oder Abwesenheit von Menschen bestimmt unser Leben. »Tanzt!« geht einem fundamentalen Aspekt des Menschseins nach: Wie fühlt es sich an, Teil einer Gruppe zu sein? Und wie, von einer Gruppe ausgeschlossen zu werden? Was ist, wenn man anders ist als die anderen? Oder Angst hat, es zu sein? Und an welchem Punkt werden Gruppendynamiken problematisch?