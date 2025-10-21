Theateroffensive 2025/2026 - Leben des Galilei

Nachdem er jahrelang mit der Erde als Zentrum des Universums trotz eigener Zweifel das ptolemäische Weltbild gelehrt hat, sieht Naturwissenschaftler Galileo Galilei durch ein Fernrohr mit eigenen Augen etwas ganz Anderes: Die Erde dreht sich nebst weiteren Himmelskörpern um die Sonne.

Damit kann er das heliozentrische Weltbild beweisen, das Nikolaus Kopernikus bereits 1543 vorhergesagt hat. Doch will Galilei das wirklich öffentlich tun? Schließlich haben seine Beobachtungen das Zeug, die Macht der Kirche herauszufordern – weshalb diese die Verbreitung der kopernikanischen Lehren unter Androhung der Todesstrafe unterdrückt.

1939 begann Bertolt Brecht im dänischen Exil die Arbeit an dem epischen Stück, mit dem er sich im raschen Wandel des Weltgeschehens immer wieder beschäftige. Anhand der historischen Figur Galilei, dessen Entdeckungen bis heute nachhallen, exerziert Brecht das Dilemma der modernen Wissenschaft durch: Zwischen Idealismus und Kompromiss entfaltet sich ein Konflikt von erschütternder Aktualität, der die Frage nach Verantwortung und wissenschaftlicher Ethik sowie die Abwägung zwischen dem eigenen Wohl und der gesellschaftlichen Verantwortung in den Mittelpunkt stellt.