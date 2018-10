Theaterprojekt mit Körper, Tanz, Bewegung und Begegnung

Wie geht eigentlich Kommunnikation? Und was passiert, wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen? Gibt es auch andere Möglichkeiten miteinander zu „reden“? In diesem Workshop steht die Arbeit mit Körpersprache - Ausdruck, Tanz, Bewegung – im Mittelpunkt. Das Ziel ist eine öffentliche Aufführung, die collagenartig Situationen, Erfahrungen, Erlebnisse aus dem Alltag und aus den Proben zeigt. Anais Luepke studiert Theaterpädagogik und hat ihren Schwerpunkt in Tanz-und Bewegungstheater.