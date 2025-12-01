Theaterreihe - Ein Mord wird angekündigt

Ein Fall für Miss Marple!

Drei entzückende, schrullige alte Tanten erfahren durch eine Annonce in der Zeitung, dass in ihrem Haus ein Mord stattfinden soll. Die neugierige Anteilnahme der Nachbarn nimmt immer mehr voyeuristische Züge an. Doch Gott sei Dank übernimmt Miss Marple den Fall. Aber auch sie kann nicht verhindern, dass nach einem Stromausfall die Leiche eines Mannes im Wohnzimmer liegt. Als dann auch noch Tante Dora vergiftet wird, steht Miss Marple vor vielen Rätseln. Doch schließlich entdeckt sie etwas Merkwürdiges. Für die Bühne bearbeitet von Leslie Darbon, mit Übersetzung und deutscher Bühnenfassung von Ruth Mueller-Eisler und Rick Mueller. Die Aufführung erfolgt durch besondere Vereinbarung mit der Concord Theatricals GmbH im Auftrag von Samuel French Ltd.