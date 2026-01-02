Theaterreihe: Bis dass der Tod – schwarze Komödie

Dass Geld allein nicht glücklich macht, muss die Unternehmerin Helena auf schmerzliche Weise erfahren. Ihr Gatte Gregor hat sie nur ihres Vermögens wegen geheiratet und sich auf ihre Kosten seinen luxuriösen Lebenswandel finanziert.

Weder Helenas Kinderwunsch noch die übrigen Bedürfnisse seiner Ehefrau spielen für ihn eine Rolle. Bei Gregors bestem Freund Pascal findet Helena Trost. Sie will die Scheidung, doch Gregor weigert sich, ohne die Hälfte von Helenas Kapital mitnehmen zu dürfen – und diese Hälfte beläuft sich immerhin auf elf Millionen. Da sie juristisch nicht gegen Gregor gewinnen kann, überlegt Helena, das Problem auf andere Weise aus der Welt zu schaffen. Gregor muss sterben. Doch auch Gregor hegt längst Mordpläne, die er seinem Freund Pascal anvertraut. Da Pascal verschuldet ist und einen Ruf zu verlieren hat, wird er von Gregor erpresst. Auch Helena will Pascal in ihren Racheplan einbeziehen. Zunächst scheint Pascal unschlüssig zwischen den Fronten zu stehen, doch als er schließlich zustimmt, den jeweils anderen umbringen zu lassen, ahnen Gregor und Helena nicht, dass Pascal längst eigene Ziele verfolgt. Während Helena mit ihrer aufgekratzten Cousine Yvette ein Erholungswochenende in Mailand verbringen soll und Gregor einen Golfausflug unternimmt, plant Pascal, einen Einbruch mit anschließender Ermordung beider Eheleute zu inszenieren, um das volle Erbe zu kassieren – natürlich hat er sich von der ahnungslosen Geliebten ins Testament setzen lassen. Doch alles kommt ganz anders, als sich der engagierte Auftragskiller als ehemaliger Schulfreund von Helena entpuppt und Yvette auf der Suche nach ihrem Autoschlüssel den Ablauf der Ereignisse gehörig stört. Am Ende gibt es sogar vier Leichen und kein Happy End. Oder doch?