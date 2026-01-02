Theaterreihe: Eine musikalische Zeitreise

Seit über 15 Jahren begeistert das Kreatief-Musical in Neckarsulm das Publikum – seit 2021 sogar unter freiem Himmel am Schützenhaus.

Der Kulturverein „Kreatief – Kultur im Unterland e.V.“ bringt mit viel Humor, Leidenschaft und bekannten Melodien seine eigenen Stücke auf die Bühne. Nun wagt sich das Ensemble an eine neue Herausforderung: Eine Revue der vergangenen drei Jahre! Freuen Sie sich auf ein mitreißendes Best-of aus „Darf ich bitten“, „Der Durchbruch“ und „Tina zieht an“ – live auf der Bühne in der Ballei. Lernen Sie die Kreatiefen kennen oder schwelgen Sie mit uns in Erinnerungen, wenn wir gemeinsam die letzten drei Jahre „Revue“-passieren lassen!