Schöne Bescherungen – Komödie von Alan AyckbournTheaterreihe

Die Erwartungen an Weihnachten sind groß. Alle Jahre wieder kommt man zusammen, um gemeinsam in Harmonie das Fest der Liebe zu feiern.

Und fast immer misslingt das katastrophal! So auch bei Belinda und Neville Bunker, die das Haus voller Gäste haben. Onkel Harvey will den Kindern echte Gewehre schenken, Nevilles Schwester Phyllis richtet beim Kochen ein alkoholgetränktes Gemetzel an, während ihr Mann Bernard sein obligatorisches – und von allen gefürchtetes – Puppentheater vorbereitet. Kumpel Eddie kümmert sich nicht um seine Kinder, was seine erneut schwangere Ehefrau Pattie

Besetzungsgröße: Neun Darsteller

Theater: Die Badische Landesbühne