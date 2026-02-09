Theaterring: „Eine Sommernacht“

Am Abend eines verregneten Mittsommerwochenendes sitzen Helena und Bob beide in derselben Bar in Edinburgh.

Sie betrinkt sich, als sie von ihrer Affäre versetzt wird, er liest Dostojewski – zur Aufmunterung – und wartet auf einen zwielichtigen Ganoven. Und ganz plötzlich teilen sich beide eine Flasche Wein und verbringen die Nacht miteinander. Als Helena am nächsten

Tag verkatert die Hochzeit ihrer Schwester verpasst und es Bob versäumt, das Geld seines Bosses rechtzeitig zur Bank zu bringen, begegnen die beiden einander wieder. Und was macht man mit einer Tasche voll mit 15.000 Pfund, die einem nicht gehören? Richtig, man gibt sie gemeinsam aus. Um die Konsequenzen kann man sich schließlich auch später noch kümmern.