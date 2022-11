Theaterring 2022/23: Amerika

Der junge Karl Roßmann wurde von seine Eltern ins Ausland geschickt, nachdem er ein Dienstmädchen geschwängert hat.

Auf dem Weg ins Ungewisse ergibt er sich seinem Schicksal. Er ist bemüht, alles richtig zu machen in der neuen Welt, scheitert jedoch fortwährend auf unerklärliche Art an einer Ordnung, deren Regeln im verborgen bleiben. Er wird von seinem Onkel verstoßen, trifft auf Freund*innen, die zu Feind*innen werden, bekommt Arbeit und verliert sie wieder, er lernt Helfer*innen kennen, die ihn kurze Zeit später verleumden oder übergriffig werden. Nichts kann ihm Halt bieten. Erst am Schluss scheint die Möglichkeit einer neuen verheißungsvollen Perspektive auf. Wohin ihn dieser Weg führt, bleibt ungewiss.