Theaterring

London 1935: Als der gelangweilte Junggeselle Richard Hannay eine Theatervorstellung besucht, ahnt er nicht, dass sein Leben vollständig auf den Kopf gestellt werden wird.

Denn die schöne Unbekannte, die im Theater ihren Revolver abfeuert und sich anschließend in Hannays Wohnung versteckt, stirbt in seinen Armen. Doch nicht, ohne ihn zuvor als Geheimagenten zu rekrutieren. Von Politzisten und Schurken gleichermaßen verfolgt, schlägt sich Hannay auf einer aberwitzigen Reise bis in die schottischen Highlands durch, um einen Professor über die geheimnisvollen „39 Stufen“ zu informieren. Aber als er in die Hände seiner Gegenspieler gerät, ist das erst der Anfang seines Abenteuers …

Mit Die 39 Stufen hat Alfred Hitchcock (1899–1980) im Kinojahr 1935 eine seiner wenigen Komödien auf die Leinwand gebracht. Der Film beruht auf dem gleichnamigen Spionageroman von John Buchan (1875–1940), selbst ehemaliger Geheimdienstler und später Generalgouverneur von Kanada. Der britische Komiker Patrick Barlow (*1947) hat auf Grundlage des Films ein völlig überdrehtes und an Abwegigkeiten kaum zu überbietendes Theaterstück geschrieben, in dem lediglich vier Darsteller*innen virtuos in die knapp 30 Rollen hineinschlüpfen: ein Parforceritt voller Klamauk, Slapstick und Spannung, bei dem garantiert kein Auge trocken bleibt.