Theatersingen

Heilbronn hat wieder eine kleine Abenteuer-Reise gebucht und lädt dazu ein, mit dem Theaterschiff Heilbronn in See zu stechen!

Der Chor seid ihr – wir begleiten euch live mit Klavier und Gitarre. Neben Seemanns-Liedern wird natürlich alles gesungen, was sich singen lässt. Von schnulzig bis rockig, von ulkig bis fetzig - aber auf jeden Fall immer mit jeder Menge Freude am Singen

Gemeinsam mit euch schippern Marcus Trübendörfer und Marcel Piontek über alle musikalischen Weltmeere.

Weitere Infos auf www.theaterschiff-heilbronn.com/theater-singen-2