Theaterspaziergang " Vermessen- Annährung an Tobias Mayer"

Das Theater unter der Dauseck nähert sich mit dem Theaterspaziergang „vermessen“ dem großen Wissenschaftler.

Drei weitgereiste Menschen kommen in Marbach an. Zum 300. Geburtstagsfest von Tobias Mayer sind sie - streng mathematisch betrachtet - mehr als 1 Jahr verspätet. In Abwesenheit des Jubilarsn beginnt eine Spurensuche an seinem Geburtsort. In welchem Umfeld entstanden seine wissenschaftlichen Errungenschaften? Welche prägen unser Leben bis heute? Und wie kann der Mensch hinter dem Werk sichtbar werden?

Zu Ehren des großen Mathematikers, Kartografen und Astronomen entwickelte das Theater unter der Dauseck (TudD) einen fantasievollen, bunten Reigen. Der Theaterspaziergang führt rund um das Geburtshaus in der Altstadt - und sucht das bewegte Leben Mayers neu zu vermessen.

Der Theaterspaziergang findet zum größten Teil unter freiem Himmel statt, das Publikum bewegt sich von Szene zu Szene.

Buch: Barbara Schüßler, Ludwigsburg / Regie: Eva Mann, Zürich / Ausstattung: Anne Brügel, Stuttgart / Produktionsleitung: Bernd Schlegel, Ludwigsburg / Moderation: Fabian Friedl. In Kooperation mit der Stadt Marbach und dem Tobias-Mayer-Verein.

Eintritt: 20,00 Euro / 8,00 Euro für Studierende, Schülerinnen und Schüler.

Kartenvorverkauf unter www.theater-dauseck.de oder per Kartentelefon 07141-9390936.

Eintritt für öffentliche Hauptprobe am Mi, 28.06.2023, 20.00 Uhr: 10,00 Euro / 5,00 Euro für Studierende, Schülerinnen und Schüler. Kartenvorverkauf im Stadtinfoladen Marbach (Marktstraße 25).

AUSVERKAUFT - Premiere mit anschließender Feier am Fr, 30.06.2023 um 20.00 Uhr.

Premierenbuffet und ein Glas Sekt inklusive - zu erhöhtem Eintrittspreis von 28,00 Euro / 16,00 Euro für Studierende, Schülerinnen und Schüler).

Weitere Aufführungstermine:

Sa, 1. Juli / So, 2. Juli / Fr, 7. Juli / Sa, 8. Juli / So, 9. Juli / Fr, 14. Juli / Sa, 15. Juli / So, 16. Juli / Fr, 21. Juli / Sa, 22. Juli / So, 23. Juli / Fr, 28. Juli / Sa, 29. Juli / So, 30. Juli

Aufführungsbeginn: Freitag und Samstag 20 Uhr, Sonntag 19 Uhr

Bewirtung eine Stunde vor sowie nach der Aufführung auf dem Kelterplatz durch das

„Brutzelhüttle“. Für Getränke sorgt das "Bistro 7 Himmel".

Restkarten können jeweils zwei Stunden vor Spielbeginn nachgefragt werden: Abendkassen-Telefon 0162-70777879.

Vorbestellte Karten liegen eine Stunde vor Spielbeginn an der Abendkasse bereit. Abholung bis spätestens 30 Minuten vor der Aufführung. Nicht abgeholte Karten werden in Rechnung gestellt.

Gegen Vorlage der Eintrittskarte erhalten Sie bis zum 16.12.2023 eine Ermäßigung von 2,00 Euro beim Eintritt in das Tobias-Mayer-Museum.