Theatersport - DAS JUBILÄUM

Zwei Schauspiel-Mannschaften improvisieren um die Wette.

THEATERSPORT™, das ist der Wettkampf zweier Schauspiel-Mannschaften, die sich in der großen Kunst des Improvisierens messen. Nichts ist vorher abgesprochen. Nichts ist vorbereitet. Alles wird auf Zuruf der Zuschauer spontan improvisiert.

Bereits seit 1990 ist dieses Erfolgsformat in Tübingen zu sehen und begeistert durch seine Unberechenbarkeit, sein Tempo, Sprachwitz und Musikalität.

THEATERSPORT™ ist eine Kooperation von Theatersport-Tübingen mit dem LTT.

Theatersport eignet sich für Kinder in Begleitung Ihrer Eltern ab 6 Jahren, ohne Begleitung ab 12 Jahren.