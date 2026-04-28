Theatersport - Das Musical

Theatersport Tübingen wagt das Unglaubliche: ein improvisiertes Musical in abendfüllender Länge.

Ihr macht die Vorgaben, und vor euren Augen kreieren Ensemble und Band eine Show, wie ihr sie noch nie erlebt habt. Jeden Abend neu, jeden Abend anders, immer überraschend, immer eine Weltpremiere.

Freut euch auf eine turbulente Mischung aus bewegenden Balladen, mitreißenden Tanzchoreos, schmissigen Ohrwürmern, witzigen Dialogen und Broadway-Glamour!