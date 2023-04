Theatersport Spezial

Eine Wundertüte an bewährten IMPRO-Formaten und solchen, die es gerne noch werden wollen: Zum Beispiel IMPROamSTÜCK, bei dem sechs Akteure probieren, ein in sich geschlossenes Stück im Stile eines vom Publikum vorgegebenen Dramatikers zu improvisieren. Oder aber ein IMPRO-KRIMI, ein komplett improvisiertes MUSICAL, oder etwas ganz anderes. Auch ein „Doppel-Joker-Theatersport“ (!) ist möglich, sowie themenbezogene IMPRO-Shows. Am besten sich einfach überraschen lassen. Denn mit Sicherheit wird es ein absolut einmaliger und unwiederholbarer Abend werden!