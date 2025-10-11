Bereits seit 1990 ist Theatersport™ in Tübingen zu sehen und begeistert durch seine Unberechenbarkeit, sein Tempo, Sprachwitz und Musikalität.

Bei der kleineren Variante Theatersport-Spezial gibt es den bewährten Mix aus Schauspiel, Musik, Pantomime und ein bisschen Wahnsinn. Außerdem kann man hier neue Formate und Spielformen hautnah erleben.

Wie immer ist nichts vorbereitet. Alles wird auf Zuruf der Zuschauer spontan improvisiert.

Theatersport eignet sich für Kinder in Begleitung Ihrer Eltern ab 6 Jahren, ohne Begleitung ab 12 Jahren.