Theatersport SuperScene

Fünf Geschichten. Fünf Genres. Und ihr entscheidet, welche am Ende gewinnt!

Ob Drama, Komödie, Sci-Fi, Krimi,... – in SuperScene habt ihr die Kontrolle.

Denn nur eine Story überlebt den Abend, und ihr wählt aus, welche!

Runde für Runde wählt das Publikum: Welche Geschichte ist spannend und bleibt? Bei welcher Story will man wissen, wie es weiter geht? Die Spielerinnen und Spieler werfen sich ins Geschehen, führen gleichzeitig Regie und wechseln blitzschnell die Rollen. Und sie kämpfen Runde um Runde um eure Gunst.

Es wird spannend, wild und garantiert anders.

Kein Abend ist wie der andere – und ihr seid mittendrin.

SuperScene – Ein Abend voller Wendungen, Überraschungen und genau so, wie ihr ihn wollt!