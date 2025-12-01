Die beliebte Theater-Impro-Show ist einzigartig - kein Abend gleicht dem anderen.

Theatersport – das ist der Wettkampf zweier Schauspiel-Mannschaften, die sich in der großen Kunst des Improvisierens messen. Nichts ist vorher abgesprochen, nichts ist vorbereitet - alles wird spontan auf Zuruf der Gäste improvisiert. Mit Wortwitz und überraschenden Einlagen spielen die beiden Mannschaften um die Gunst des Publikums. Dieses entscheidet nicht nur über Stil und Thema der Darbietungen, sondern mit dem Applaus auch darüber, welches Team am Ende gewinnt. Bei diesem Format gilt:

Einmischen unbedingt erlaubt! Seit 1990 begeistert dieses Erfolgsformat in Tübingen durch Unberechenbarkeit, Tempo, Sprachwitz und Musikalität.