Theatersportliche Impro-Show

Im Unterschied zu THEATERSPORT™ improvisiert hier ein Team

1 Spielleiter

1 Musiker

3 Spieler

zu Vorschlägen aus dem Publikum.

Der Wettkampfcharakter tritt in den Hintergrund. Niemand weiß vorher was passiert und wie es passiert!

1981 nahm Volker Quandt in Kopenhagen – damals wohnte er noch in Dänemark – an einem Improvisationstheater-Workshop teil. Der Workshopleiter hieß Keith Johnstone. Er lernte bei ihm nicht nur sehr viele spannende Improvisationstechniken kennen, die ihm bei seiner Arbeit als Regisseur hilfreich waren, sondern kam mit einem Phänomen in Kontakt, dass sich THEATERSPORT nannte, und von Keith Johnstone Mitte der 70-er Jahre in Kanada entwickelt wurde. In England, Australien und den USA wurde THEATERSPORT schon äußerst erfolgreich praktiziert und begann damals gerade, sich in Skandinavien durchzusetzen.

1989 wurde Volker Quandt als Leiter des Kinder- und Jugendtheaters an das Landestheater Tübingen (LTT) engagiert. Eine seiner ersten “Amtshandlungen” bestand darin THEATERSPORT auf den Spielplan zu setzen. Am 13. Januar 1990 war es dann soweit: Die umjubelte deutschsprachige Erstaufführung mit professionellen Schauspielern! Endlich konnte der Beweis angetreten werden, dass THEATERSPORT auch ein deutsches Publikum zu begeistern vermag.1992 gründet er das Harlekin Theater Tübingen und den Harlekin Theaterverlag.