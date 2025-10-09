Theaterstück "Die Lauten"

Deutschland-Premiere in russischer Sprache

Im Oktober 2025 kommt „Die Lauten"“, das neue Stück von Regisseur Savva Saveljew, erstmals nach Deutschland.( auf russ. Sprache ohne Übersetzung.) In einer Mischung aus Romantik, Komödie und stiller Dramatik erzählen Wiktorija Tolstoganowa und Maxim Wиторган die Geschichte eines Paares nach 25 gemeinsamen Jahren – zwischen Alltag, Erinnerung und der Suche nach verlorener Nähe. Ein berührendes Theatererlebnis über Liebe, Zeit und vergessene Träume.