Theaterstück Vergessene Wahrheit

Das Dialogtheater hat ein Theaterstück entwickelt, das sich mit dem Thema Demenz in seiner Vielschichtigkeit und seiner sozialen Dimension beschäftigt.

Es ist ein leidenschaftlicher Appell, hinter der bröckelnden Fassade eine bleibende Schönheit zu erspüren. Hinter der Demenzerkrankung den Menschen in seiner Einzigartigkeit mit seinen grundlegenden Bedürfnissen zu entdecken und sich in der Begegnung auf ihn einzulassen. Nach der Aufführung treten die Akteurinnen und Akteure in den Dialog mit dem Publikum ein.Ein Theaterstück von und mit Karlo Müller, Ferdinand Rother, Sonja Kromer, Oliver Kurz