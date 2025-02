Der Förderverein des Theaters Ansbach lädt künftig immer am ersten Montag im Monat zum Stammtisch ein. Mit am Tisch sitzen Ensemblemitglieder oder MitarbeiterInnen des Theaters.

In entspannter Atmosphäre findet hier ein Austausch zwischen Publikum, Förderverein und Theater statt. Sei es über aktuelle Stücke, Wünsche und Vorschläge, den Theaterbetrieb an sich oder was Sie eben interessiert.

Eintritt frei

keine Anmeldung erforderlich