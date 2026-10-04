Theaterstimmen über Generationen

Theater ist immer Ausdruck seiner Zeit – und zugleich ein Ort, an dem Generationen miteinander ins Gespräch treten: Jede Zeit hat ihre Künstler*innen, ihre Theaterformen, ihre Stücke. Was geschieht also, wenn jüngere Generationen den Theaterstimmen der Vergangenheit begegnen? Und umgekehrt: Wie hören ältere Generationen die Stimmen der Gegenwart? Welche Fragen, welche Erfahrungen teilen sich die Kolleg*innen über verschiedene Zeitperioden hinweg? Bei welchen Themen spalten sich die Stimmen, die Meinungen? Gibt es verbindende ästhetische Ansprüche?

Jüngere Künstler*innen nähern sich den Texten und Positionen ihrer Vorgänger*innen, während erfahrene Schauspieler*innen den Stimmen der Gegenwart begegnen.