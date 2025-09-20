Theaterstück Tatort Telefon

Theater gegen Trickbetrug – ein unterhaltsames Stück mit ernster Botschaft

Ob als fürsorgliches Enkelkind, resoluter Polizist oder vertrauenswürdiger Arzt – Betrüger zeigen sich am Telefon kreativ und skrupellos, wenn es darum geht, ältere Menschen zu täuschen und um ihr Erspartes zu bringen. Die Masche: Vertrauen erschleichen, Druck aufbauen – und am Ende viel Geld ergaunern.

Um dem entgegenzuwirken, lädt die Kommunale Kriminalitätsprävention der Stadt Esslingen zu einer besonderen Theateraufführung im Kommunalen Kino ein. Das Stück bringt Betrugsfälle auf die Bühne – bewegend, augenöffnend und mit einem Schuss Humor. Ziel ist es, Seniorinnen und Senioren zu sensibilisieren, damit sie gängige Tricks frühzeitig erkennen und wissen, wie sie in solchen Situationen sicher reagieren können.

Im Anschluss an die Vorstellung stehen Präventionsexperten des Polizeipräsidiums Reutlingen Rede und Antwort. Am Informationsstand der Polizei in der Ritterstraße – Teil des Festivals rund um Sicherheit und Prävention – gibt es praktische Tipps, Infomaterialien und die Gelegenheit, persönliche Fragen zu stellen.

Ein lehrreicher Nachmittag, der nicht nur schützt, sondern auch bewegt.