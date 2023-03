Theatertage Theaterkiste Burgberg/TV-Hürben

Liebe Theaterfreunde,

es hat sich vielleicht schon herumgesprochen, dass es in diesem Jahr (2023) keine Theatertage in Hürben geben wird. Der Grund dafür ist, dass die Theatergruppe des TV Hürben und die Theaterkiste Burgberg eine Kooperation eingegangen sind und die Theatertage nun im jährlichen Wechsel in Burgberg und in Hürben stattfinden werden. Dieses Jahr starten wir in Burgberg.

Seit Ende Dezember haben wir unsere gemeinsamen Proben aufgenommen.

Das Stück heißt "HALLIGALLI in Oberberg" bzw. "Muscheldiekuschel" von Erich Koch und kommt am 1. und 2. April 2023 in der Maria-von-Linden-Halle in Burgberg zur Aufführung.

Wir hoffen, dass sie uns auch weiterhin treu bleiben und freuen uns schon jetzt auf Ihr Kommen.

Alles weitere zu den Theatertagen finden Sie auf der Homepage der Theaterkiste Burgberg.