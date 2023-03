Giengener Kulturnacht

Zur Eröffnung und zum Abschluss der Kulturnacht verbreiten fünf virtuose Drummer alias „Die Schlagzeugmafia“ mit einem rasanten Trommel-Spektakel im Bürgerhaus Schranne Begeisterung und Spaß. Mit handwerklichem Können, charmanter Schlagfertigkeit und verblüffendem Ideenreichtum wird jede Nummer dieser Entertainer zum bombensicheren Coup. Nicht umsonst sind sie bereits vor einem Millionenpublikum im TV aufgetreten und haben diverse Kleinkunstpreise gewinnen können.

Der preisgekrönte Kabarettist Christian Springer fesselt in seinem Programm „Nicht egal“ mit seinen „wahren“ Erzählungen, haut rein, wo es wehtut, und ist am Ende doch ein Mutmacher. Seine Mischung aus Bosheit und Feinheit ist ein großes Vergnügen. Zumindest für diejenigen, die nicht den ganzen Abend Mann-Frau-Witze hören wollen.

Billow Wood präsentiert eingängig und charismatisch besten Neo-Folk aus dem Westen Irlands. Die vier Bandmitglieder sind nicht nur virtuose Musiker, sondern harmonieren auch wunderbar mit ihrem Gesang. Selten hat man eine so schöne und geschmeidige Mehrstimmigkeit gehört. Sie haben nicht nur eine überragende Bühnenpräsenz, sondern können auch die guten alten Jigs & Reels locker aus dem Ärmel schütteln.

In der stimmungsvoll ausgeleuchteten Stadtkirche erklingen Werke nordischer Komponisten wie Jean Sibelius aus Finnland, Ola Gjeilo aus Norwegen und Ēriks Ešenvalds aus Lettland. Als Solist des Concertino für Posaune und Streichorchester des schwedischen Komponisten Lars-Erik Larsson wird Hannes Färber zu hören sein. Ausführende sind der Frauenchor „the velvets“ unter der Leitung von Christian Zenker und das Jugend- und Kammerorchester der Städtische Musikschule Giengen unter der Leitung von Marion Zenker. Ein musikalischer Beitrag für Auge und Ohr, der nordisch stimmungsvolle Eindrücke hinterlassen wird.

Außerdem erwecken BOLZ & KNECHT in der Minimalbesetzung mit nur zwei Instrumenten den Sound einer kompletten Band zum Leben. Das Programm von Christian Bolz (Gitarre/Saxophon) und Tobias Knecht (Gitarre) umfasst Eigenkompositionen und Bearbeitungen sämtlicher Genres. Von Klassik über Rocknummern, von Filmmusik über Popklassiker bis hin zu Jazz und Flamenco-Klängen.

In der Stadtbibliothek darf sich das Publikum auf die Sängerin und Schauspielerin Patricia Prawit freuen. In ihrem neuen LeseKonzert nähert sie sich dem unsterblichen Mythos Marlene Dietrich mit einer unterhaltenden Mischung aus Anekdoten, Bildern und Musik (Friedrich Holländer, Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Hildegard Knef, Burt Bacharach) und gibt dem Zuschauer fernab von den sich stets wiederholenden Marlene-Biografien und -Klischees Einblicke in weniger bekannte Facetten der Ausnahmekünstlerin.

Darüber hinaus präsentiert das Duo dulabi kurzweilig und überraschend Reisehits aus drei Jahrhunderten. Die Multi-Instrumentalistinnen Regina Fischer und Heike Michaelis nehmen sich ohne Berührungsängste große Lyrik und allseits bekannte Meilensteine der Musikgeschichte vor, bergen aber auch Perlen der leichten Muse und kreieren daraus eine farbenreiche Melange aus Text und Musik. Vermeintliche Ruhe in das Feuerwerk der Ideen bringen die zwei Handpuppen mit ihrer persönlich-schrägen Sicht der Dinge.

In der Bergschulturnhalle nimmt der Mentalmagier Lars Ruth das Publikum feinfühlig und empathisch mit auf eine Reise in die Welt des Übersinnlichen. In seiner Show „Der Seher“ verrät er u. a., wie man Lügner erkennt und Bilder und Gefühle auf andere Menschen überträgt. Außergewöhnliche Erfahrungen und rätselhafte Experimente machen diese Show zu einem phantastischen Erlebnis. Man fühlt sich wie Alice, die durch das Kaninchenloch stürzt und im Wunderland ankommt!

Die Band FOGDRIVER aus Giengen und Heidenheim schafft eine abwechslungsreiche und dynamische Melange aus harmonischen Gitarrensounds, harten Riffs sowie einem verspielten Bass und lässig treibenden Drums. In klassischer Dreierbesetzung, die komplett auf Gesang verzichtet, schrauben sich melancholische Parts langsam und dezent in die Gehörgänge und verweilen dort angenehm und nachhaltig. Unterstützt werden diese Eindrücke durch Live-Visuals in sphärischen Bildwelten, durch die es die Band schafft, den Hörer auf eine Reise durch Raum und Zeit mitzunehmen.

Das Haus der Jugend verwandelt sich in ein multikulinarisches Auszeitcafé (MAC), für alle, die sich in gemütlicher Kaffeehausatmosphäre eine Auszeit inmitten der kulturellen Vielfalt dieser Nacht nehmen möchten.

Der Startschuss erfolgt um 19.30 Uhr in der Schranne. Zwischen 20 Uhr und Mitternacht läuft das Programm an allen Orten. Wenn anschließend die Giengener Turmbläser vom Turm der Stadtkirche das Finale der Kulturnacht einläuten, sorgt die Schlagzeugmafia ab 00.15 Uhr in der Schranne für ein furioses musikalisches Finale. Danach geht es dort zum gemütlichen Ausklang der Kulturnacht über.