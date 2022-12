Theatervorstellung: Komödie "Funny Money" von Ray Cooney

Unser Theaterteam unter der Regie von Udo Grunwald freut sich sie Ihnen im Januar 2023 die Komödie "Funny Money" von Ray Cooney zu präsentieren.

Henry Perkins verwechselt in der U-Bahn seine Aktentasche mit der eines Fremden und ist plötzlich Besitzer von1,5 Millionen Pfund. In Henry erwacht kriminelle Energie. Der Plan, mit seiner Frau England zu verlassen, wird jedoch undurchführbar, als Freunde auftauchen und zwei Polizisten sich intensiv für Henry interessieren. Als dann noch der eigentliche Inhaber des Geldes tot in der Themse gefunden sowie fälschlich als Henry Perkins identifiziert wird und ein mysteriöser Gangsterboss vor dem Haus auftaucht, scheint eine Flucht undenkbar.