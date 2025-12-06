Theatervorstellung Premiere

Erlebt den Tratsch des Jahres!

Wer kennt sie nicht – liebe Nachbarn, die stets den neuesten Klatsch und Tratsch parat haben. Ein solches Exemplar ist Meta Boldt! Sie ist meistens im Treppenhaus anzutreffen, wo sie an Türen horcht und spioniert, um das Erlauschte dann sofort an die „richtige Adresse“ zu bringen. Sie wohnt mit dem pensionierten Steuerinspektor Ewald Brummer und der Witwe Hanne Knoop in einem Mietshaus.

Frau Knoop hat ihre separate Kammer an die junge Heike abgegeben. Auch den jungen Dieter Brummer hält nichts mehr zuhause, und er bezieht die Kammer von seinem Onkel. Die Kammern dürfen aber, laut Hausordnung, nicht untervermietet werden. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Meta Boldt, die mit ihren aufgeschnappten Halbwahrheiten den Vermieter ins Spiel bringt. Lustige Dialoge und amüsant-verzwickte Situationen, wie aus dem Leben gegriffen. Eine turbulente und unterhaltsame Komödie, die ihresgleichen sucht.

Seid dabei und lasst euch von den lustigen Dialogen und verzwickten Situationen mitreißen!