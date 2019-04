Die Truppe eines Tourneetheaters steht mit der Komödie "Nackte Tatsachen" unmittelbar vor der Premiere, und nichts klappt. Kein Wunder, dass allmählich nicht nur die Nerven des Regisseurs blank liegen.

Und dabei hätten alle mit dem turbulenten Bühnenspaß, den sie proben, mehr als genug zu tun: Haushälterin Mrs. Clackett will es sich vor dem Fernseher gemütlich machen, als Makler Roger Tramplemain auftaucht, der es sich mit seiner Geliebten Vicki im Bett gemütlich machen will. Kaum hat Mrs Clackett dieses Problem gelöst, kreuzen die Hausbesitzer Mr. und Mrs. Brent auf, die eigentlich, auf der Flucht vor der Steuerfahndung, in Spanien sein sollten…

Seit sieben Jahren existiert die „Theaterwerkstatt Wildermuth“. Mit dieser vielgespielten Komödie des englischen Dramatikers Michael Frayn verabschiedet sich die ambitionierte Theatergruppe von der Sudhausbühne.