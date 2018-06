Theaterwunderkünstler

Klaus Michael Grüber (1941-2008) - Aus dem Pfarrhaus Neckarelz auf die großen Bühnen Europas

Veranstaltung anlässlich des 10. Todestages von Klaus Michael Grüber († 22. 6. 2008) mit einem Einführungsvortrag von Dr. Klaus Dermutz, Berlin, sowie Filmausschnitten. Der Filmemacher Christoph Rüter hat einen Film über Klaus Michael Grüber gedreht und wird ebenfalls anwesend sein.Der bedeutende Theaterkünstler Klaus Michael Grüber wurde am 04. Juni 1941 in Neckarelz als jüngstes Kind des Pfarrers Otto Grüber und seiner Frau Kläre geboren. Die Familie zog 1951 nach Ettlingen. In Stuttgart studierte Klaus Michael Grüber an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und spezialisierte sich am Piccolo Teatro in Mailand aufs Regiefach. Engagements in Freiburg und Bremen, sodann Berlin, Paris, Brüssel, Salzburg, Zürich und an weiteren wichtigen Bühnen folgten. Schauspieler und Publikum bewunderten sein tiefgründiges, poetisches Erfassen klassischer und moderner Texte und Musikwerke. Er verpflichtete bedeutende Dirigenten und Kunstmaler, u.a. Anselm Kiefer, und machte zusammen mit dem Kollegen Peter Stein die Schaubühne Berlin zu einem der renommiertesten deutschen Theater.In Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Neckarelz/Diedesheim sowie mit dem Bürgerverein BURA (Unterdorf, Ruhestatt, Auloch).