Theatre of the long now – das Abo auf der Brache

Das THEATER OF THE LONG NOW ist das Versprechen, auf einer Brachfläche in Stuttgart eine mindestens 100 Jahre andauernde Vorstellung stattfinden zu lassen.

Teil dieser Vorstellung sind Wachstumsprozesse, Bauprozesse, soziale, politische und performative Prozesse. 100 Jahre sind eine ziemlich lange Weile. Diese Matinee lädt zu einem Wahrnehmungsexperiment ein: Die Akteur*innen bereiten ihre Winterruhe vor. Ihr Samenflug folgt den inzwischen kühlen Lüftchen und die Blätter fallen.

Mit einer kurzen dramaturgischen Einführung von Prof. Florian Feisel in das Geschehen, Tee & Gebäck in der Pause und einem anschließenden Nachgespräch.

Für einen eventuell notwendigen Regenschutz ist gesorgt.

SPIELORT:

Kunstverein Wagenhalle e.V.

Brache bei der Container City

Innerer Nordbahnhof 1

70191 Stuttgart

(Haltestelle Pragfriedhof)